Hamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti! ABD'den 'Türkiye ve asker konuşlandırma' açıklaması

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamaya göre, Kahire'de yapılan toplantıda gruplar, "Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin komitesine devredilmesi" konusunda anlaştı.

Komitenin, "Arap kardeşler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde hayat ve temel hizmetlerle ilgili işleri yöneteceği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, grupların "Filistin davasının karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için ortak bir tavır belirleme" konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

"Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) yeniden canlandırmak ve ulusal bir strateji üzerinde anlaşmak için tüm güçlerin ve grupların bir araya gelmesi" çağrısında bulunuldu.

Hamas, uzun zamandır rakibi olan Fetih'in hakim olduğu FKÖ'nün bir parçası değil.

Bilgili bir kaynak yaptığı açıklamada, Hamas ve Fetih heyetlerinin ABD destekli Gazze'deki ateşkes planının ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de bir araya geldiğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, iki tarafın "önümüzdeki dönemde görüşmelere devam edilmesi ve İsrail hükümetinin ortaya koyduğu zorluklar karşısında Filistin iç cephesinin örgütlenmesi konusunda çalışılması" konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Hamas-Fetih görüşmelerinin yanı sıra Mısır İstihbarat Şefi Hasan Reşad, Filistin'deki önemli grupların üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

GAZZE'YE HANGİ ÜLKE ASKERLERİ KONUŞLANDIRILACAK?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi’ne konuşlandırılacak uluslararası barış gücüne ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin katılımına ilişkin soruya, "Henüz bu gücü oluşturmadık, çalışmalar devam ediyor. Bu gücün İsrail’in kendini rahat hissedeceği personellerden ve ülkelerden oluşması gerekecek" cevabını verdi.

BARIŞ GÜCÜNE TÜRKİYE'NİN KATILIP KATILMAYACAĞI SORULDU

Rubio, Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası barış gücüne Türkiye’nin katılımına ilişkin bir soruya, "Henüz bu gücü oluşturmadık ve bu yüzden çalışmalar devam ediyor. Bunu yapmayı teklif eden birçok ülke var. Fakat bu gücün İsrail’in kendini rahat hissedeceği personellerden ve ülkelerden oluşması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin de barış gücüne dahil olmak istediğini vurgulayan Rubio, "Kimlerin teklif sunduğunu ve kimlerin veto edildiğini söylemeyeceğim. Buna girmeyeceğiz. Bu gücün her üyesi hem yetenekli hem de istekli olmalı. Aynı zamanda İsrail dahil, herkesin rahat hissedeceği ülkeler olmalı" dedi.

"BUNUN İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNA DA İNANIYORUZ"

İsrailli bir gazetecinin "İsrail’in Gazze’ye ilişkin askeri kararları Washington’da mı alınıyor? Hamas’ın yeniden silahlandığı tespit edilirse, İsrail savaşı bağımsız olarak tekrar başlatabilir mi? ABD’den izin mi almamız gerekiyor?" şeklindeki sorusuna Rubio, "Ben olsam bunu, bu şekilde ifade etmezdim. Özetle söylemek gerekirse, İsrail’e ve İsrail’in güvenliğine dünyada ABD’den daha fazla katkıda bulunan bir ülke yok. Bildiğiniz gibi Başkan, 12 günlük savaşta İran’a diğer başkanların yapmaya istekli olmadığı bir darbe indirdi. Ortaklık devam edecek. Biz İsrail’in güvenliğine ve İsrail’i desteklemeye çok bağlıyız. Aynı zamanda, bunun İsrail’in uzun vadeli güvenliği için önemli olduğuna da inanıyoruz" dedi.