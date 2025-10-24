Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den sürpriz Gazze hamlesi! Rubio gerekçeyi duyurdu

ABD'den sürpriz Gazze hamlesi! Rubio gerekçeyi duyurdu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD&#039;den sürpriz Gazze hamlesi! Rubio gerekçeyi duyurdu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi amacıyla İsrail’de kurulan yeni merkezde görev yapan Amerikalı diplomat sayısının artırıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat kentinde yer alan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. 
Rubio, Gazze’deki ateşkesi izlemek amacıyla kurulan merkezde Amerikan diplomatlarının askerlerle birlikte görev alacağını açıkladı.

GAZZE ATEŞKESİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Rubio, “İnişler ve çıkışlar, dönüm noktaları olacak; ancak ilerleme konusunda sağlıklı bir iyimserlik için pek çok neden var” dedi. Dışişleri Bakanlığı, merkezin baş sivil yetkilisinin 2022’den bu yana Yemen büyükelçisi olarak görev yapan Steven Fagin olacağını duyurdu.

ABD yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ateşkesin sürdürülmesi konusunda baskı yapmaya devam ediyor. 

ABD'den sürpriz Gazze hamlesi! Rubio gerekçeyi duyurdu - 1. Resim

ABD ASKERLERİ GAZZE'YE KONUŞLANDIRILMAYACAK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumlusu Amiral Brad Cooper, merkezin “istikrar çabalarını desteklemek” amacıyla kurulduğunu ve 200 ABD askerinin görev yaptığını açıkladı. Cooper, askerlerin Gazze topraklarına girmeyeceğini yineledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YETKİSİ GÜNDEMDE

Rubio, Gazze’de uluslararası bir barış gücü oluşturulması için Birleşmiş Milletler’den yetki alınabileceğini belirtti. Ancak Arap ülkelerinin, askerlerinin Hamas ile doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaştığı öne sürülmüştü.

"BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK"

Rubio, İsrail Parlamentosu’nda işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını destekleyen önergenin kabul edilmesine ilişkin olarak, “İlhak gerçekleşirse barış süreci tehlikeye girer” dedi. 

Başkan Donald Trump da Time dergisine yaptığı açıklamada İsrail’in bu yönde adım atmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

Türk Yıldızları Edirne'de uçtu, görenler mest etti! Asıl gösteri pazar günüİstanbul trafiğine sağanak etkisi! Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin’in sır gibi sakladığı Ay keşfi açığa çıktı! Bilim kurgu gerçek oldu - DünyaÇin’in sır gibi sakladığı Ay keşfi açığa çıktı!ABD ordusu Venezuela açıklarında ateş açtı! Çok sayıda ölü var - DünyaABD ordusu, Venezuela açıklarında ateş açtı!Hindistan’da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Paylaşım uğruna raylara atladı - DünyaPaylaşım uğruna raylara atladıAlmanya’nın sanayi kalbi duruyor! ABD krizi vurdu - DünyaAlmanya’nın sanayi kalbi duruyor!Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso'nun tablosu bulundu - DünyaNakliye sırasında kaybolmuştu: 29 milyon TL'lik tablo bulunduTren istasyonuna bombalı saldırı! Ukrayna'da çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaTren istasyonuna bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...