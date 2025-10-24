ABD'den sürpriz Gazze hamlesi! Rubio gerekçeyi duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat kentinde yer alan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Rubio, Gazze’deki ateşkesi izlemek amacıyla kurulan merkezde Amerikan diplomatlarının askerlerle birlikte görev alacağını açıkladı.

GAZZE ATEŞKESİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Rubio, “İnişler ve çıkışlar, dönüm noktaları olacak; ancak ilerleme konusunda sağlıklı bir iyimserlik için pek çok neden var” dedi. Dışişleri Bakanlığı, merkezin baş sivil yetkilisinin 2022’den bu yana Yemen büyükelçisi olarak görev yapan Steven Fagin olacağını duyurdu.

ABD yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ateşkesin sürdürülmesi konusunda baskı yapmaya devam ediyor.

ABD ASKERLERİ GAZZE'YE KONUŞLANDIRILMAYACAK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumlusu Amiral Brad Cooper, merkezin “istikrar çabalarını desteklemek” amacıyla kurulduğunu ve 200 ABD askerinin görev yaptığını açıkladı. Cooper, askerlerin Gazze topraklarına girmeyeceğini yineledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YETKİSİ GÜNDEMDE

Rubio, Gazze’de uluslararası bir barış gücü oluşturulması için Birleşmiş Milletler’den yetki alınabileceğini belirtti. Ancak Arap ülkelerinin, askerlerinin Hamas ile doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaştığı öne sürülmüştü.

"BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK"

Rubio, İsrail Parlamentosu’nda işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını destekleyen önergenin kabul edilmesine ilişkin olarak, “İlhak gerçekleşirse barış süreci tehlikeye girer” dedi.

Başkan Donald Trump da Time dergisine yaptığı açıklamada İsrail’in bu yönde adım atmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

