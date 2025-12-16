Kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması maksadıyla bazı yeni adımların atılması planlanıyor. Bu kapsamda anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tespitlerine göre, Türkiye’de 6 milyon, İstanbul’da ise 1,5 milyon riskli yapı bulunuyor. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan toplam bağımsız birim sayısı ise 2 milyon 350 bin.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’nın ihdas edildiği 2012 yılından itibaren başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 204 milyar lira ödenek tahsis edildi. Kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin yapılan hazırlıklar kapsamında, yerel yönetimlere kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde olan ‘kentsel dönüşüm strateji belgesi’ hazırlamaları zorunluluğu getirilecek.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Bu konuda yasal bir düzenleme yapılacak. Böylece, kentsel dönüşüm sürecinde alanın özelliklerine ve kentin içindeki fonksiyonuna göre bir dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi gerekecek. Ayrıca kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki uzlaşma süreçlerinde katılımcılık mekanizmaları geliştirilecek, anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki karar alma süreçlerine hak sahiplerinin etkin katılımına ve teminat uygulamalarına ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası