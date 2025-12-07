Konut sektörü gerek satış rakamları gerekse de üretim faaliyetleri ile ekonomiye katkısını sürdürüyor. İnşaat, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,9 büyüme ile Türkiye ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektör oldu. 260 meslek dalını besleyen ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan sektör, ekonomide çarpan etkisi en güçlü alanlardan biri olma özelliğini koruyor.

Türkiye ekonomisi 2025 yılının üçüncü çeyreğinde önemli bir performans sergileyerek büyüme trendini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye ekonomisi, zorlu küresel şartlara rağmen 21 çeyrektir üst üste büyüme başarısı yakalayarak istikrarlı gidişatını devam ettirmiş oldu. Hem iç talep hem de yatırımların güçlü seyrinin etkili olduğu bu büyüme içinde en dikkat çeken sektör ise yine inşaat oldu.

TÜİK verileri incelendiğinde, GSYH’yi oluşturan ana faaliyet kolları içinde en yüksek büyüme oranının inşaat sektörüne ait olduğu görülüyor. Sektörün toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksiyle geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 13,9 oranında artarak son yılların en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Bu artışla inşaat sektörü, yalnızca ekonomik büyümenin değil; istihdam, yan sanayi ve tedarik zinciri açısından da ekonominin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre inşaat sektörü, 260 farklı alt sektörü besleyen yapısıyla Türkiye ekonomisinde çarpan etkisi en güçlü alanlardan biri olma özelliğini koruyor.

Büyümeyi inşaat sırtlıyor! 260 sektörü besliyor Türkiye’nin lokomotifi oldu

YATIRIMLARIN ARTIŞI İLE 2026 DAHA İYİ OLACAK

Ekonomistler, inşaat sektörünün mevcut büyüme performansının yılın son çeyreğinde de devam ederek 2025 yılının genel büyümesine güçlü bir katkı yapacağını öngörüyor. 2026 yılında yatırımların hız kazanması, kredi piyasalarında kısmi iyileşme ve kamu destekli sosyal konut projeleri, sektörün geleceğine yönelik beklentileri yukarı çekiyor. Ayrıca inşaat sektöründeki hareketliliğin yalnızca konutla sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor. Ticari gayrimenkul, lojistik depolama alanları, enerji tesisleri ve turizm yapıları gibi farklı alanlarda da yeni projelerin gündeme gelmesi, sektörün çok yönlü bir büyüme performansı ortaya koyduğunu gösteriyor. İnşaat, 260 alt sektörü beslemesi ile dikkat çekiyor.

DEPREM BÖLGESİNİN OLUMLU KATKISI VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede inşaat sektöründeki bu güçlü performansa özellikle deprem bölgesinde yürütülen yeniden imar çalışmalarının önemli katkı sunduğunu belirtti. Bakan Şimşek “Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için devlet olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Konut, altyapı ve sosyal donatı inşaatlarının hızla devam etmesi hem bölge ekonomisini canlandırdı hem de ülke genelinde inşaat sektörünün büyümesine katkı sağladı” ifadelerini kullanarak çalışmaların süreceğini dile getirdi. Uzmanlar, deprem bölgesindeki yeniden yapılanmanın önümüzdeki birkaç yıl boyunca da inşaat sektörüne önemli bir destek sağlayacağı görüşünde. Bölgedeki konut ihtiyacının tamamlanması, sanayi tesislerinin yeniden kurulması ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için milyarlarca liralık yatırım planlanıyor.

PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

İnşaat sektör temsilcileri, verilerdeki yükselişi değerlendiren açıklamalarda bulundu. Temsilciler, özellikle konut üretimindeki canlanma, kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması ve altyapı yatırımlarının ülke genelinde yeniden ivme kazanmasının, büyümenin temel belirleyicileri olduğunu ifade ederek sektörün yılın genelinde beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini vurguladı. Sektörün temel dinamikleri arasında yer alan kentsel dönüşümün, özellikle büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğuna ve depreme dayanıklı yapı ihtiyacına bağlı olarak önemli bir ivme kazandığı belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen dönüşüm projeleri, hem şehir merkezlerinde hem de riskli bölgelerde inşaat faaliyetlerinin artmasını sağladı. Altyapı alanında ise yeni ulaşım projeleri, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları, enerji nakil hatları ve sanayi bölgelerine yönelik iyileştirmeler sektördeki hareketliliği destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

