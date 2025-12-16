Eşit şartlara sahip olamayan kız çocuklarının potansiyellerini desteklemek hedefiyle ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesini hayata geçiren Allianz Türkiye, Erzurum Palandöken’de daha önce hiç kayak sporuyla tanışmamış üç kız çocuğuna ilk kayak antrenörlüğü sınavına girene kadar yaklaşık 10 sene boyunca eğitim ve malzeme desteği sağlayacak.

ÖNDER ÇELİK / ERZURUM - Allianz Türkiye; kış sporlarına ilgiyi artırmak yeni sporcuların yetişmesine imkân sağlamak ve eşit şartlara sahip olamayan kız çocuklarının potansiyellerini desteklemek hedefiyle ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesini hayata geçirdi.

Palandöken’de başlatılan projenin ilk bacağı olarak Türkiye’de kış sporlarının olimpik merkezi olan Erzurum’da yaşayıp daha önce hiç kayak sporu ile tanışmamış 8-12 yaş grubunda 30 kız çocuğu seçildi. Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında gelecek vadeden üç kız çocuğunu belirledi. Allianz Türkiye, seçilen kız çocuklarını yaklaşık 8-10 yılı kapsayan antrenörlük yolunda destekleyecek.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Türkiye’nin coğrafyası gereği muazzam bir potansiyele sahip olduğu hâlde bugüne dek maalesef bir kış oyunları ülkesi olamadığını belirterek, “Kayseri, Erzurum, Kars gibi kayak bölgelerinde yerel halk, özellikle de kız çocukları bu sporlarla tanışamıyor. Biz de kendi dağındaki karla hiç tanışmamış kız çocuklarımızın potansiyellerini desteklemek amacıyla Allianz Türkiye olarak ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ diyor ve Erzurum’da gerçek bir mikro dönüşüm hikâyesi oluşturmak için elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

Kırcı, proje için 10 yılda 500 bin avro katkıda bulunacaklarını açıkladı.

200 ÇOCUK BAŞVURDU

PAKA Kurucu Ortağı Prof. Dr. Fatih Kıyıcı ise “Bu projede Erzurum ilinde yaşayan 8-12 yaş arasında hiç kayak yapmamış kız çocuklarını hedefledik. Yaklaşık 200 çocuk başvuruda bulundu. Testlerde kayak sporu için önemli olan ‘Dikkat, Sağlık, Çeviklik, Denge ve Sprint’ parametreleri değerlendirilerek 30 kız çocuğu seçildi. Günde 5 saat kayak eğitimi ve teorik eğitim aldılar. En başarılı üç kız çocuğu ise projenin son aşamasına kalarak ortalama 10 yıl süre ile PAKA Kayak ve Snowboard Akademisinde eğitim almaya hak kazandı. Projenin hedefi bu üç çocuğumuzun arkalarından gelen başka kız çocuklarını da yetiştirecek, donanımlı birer antrenör olmasını sağlamak” diye konuştu.

Seçilen çocuklar Ravza Ilgın Çılgı, Havsa Berra Çılgı ve Zeynep Turhan oldu.

MİLLÎ KAYAKÇIYA 2030’A KADAR DESTEK

Millî sporcular Sümeyye Boyacı, Mete Gazoz ve Merve Dinçel’in sponsorluğunu da yapan Allianz Türkiye, ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesi dışında, bugüne kadar Türkiye’yi 196 kez temsil eden, olimpik havuz sporcusu ve millî takım kaptanı Ceren Reyhan Yıldırım’ın ana sponsoru olduğunu da açıkladı.

Şirket, yaşadığı sakatlık sebebiyle 2026 Milano Olimpiyatlarında yarışamayacak olan millî kayakçı Yıldırım’a 2030 Kış Olimpiyatlarına kadar desteğini sürdürecek.

