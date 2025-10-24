Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ateşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti

Ateşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti

Ateşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti
Dünya Haberleri  / AFP

Hamas dahil Filistinli gruplar, Gazze yönetimini geçici olarak bağımsız bir uzmanlar komitesine devretmeyi kabul etti. Kimlerin görev alacağı ise henüz netleşmedi.

Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. 

AFP haber ajansının haberine göre, Hamas dahil olmak üzere Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız bir uzmanlar komitesine geçici olarak devrini kabul etti. 

Komitenin kimlerden oluşacağı ise henüz belirsiz.  

Ayrıntılar geliyor... 

