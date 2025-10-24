Ateşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti

Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.

AFP haber ajansının haberine göre, Hamas dahil olmak üzere Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız bir uzmanlar komitesine geçici olarak devrini kabul etti.

Komitenin kimlerden oluşacağı ise henüz belirsiz.

Ayrıntılar geliyor...