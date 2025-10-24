Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsada işlem hacmi rekoru kırıldı!

Borsada işlem hacmi rekoru kırıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsada işlem hacmi rekoru kırıldı!
Borsa İstanbul, BIST 100, Enflasyon, TCMB, Para Politikası, ABD Merkez Bankası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul’da 24 Ekim 2025'i hareketli kapattı. BIST 100 endeksi günü %3,14 yükselişle 10941,79 puandan kapattı. Aynı gün borsada işlem hacmi rekoru kırıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamlarken, 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,53 puan arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en fazla değer kazanan bankacılık oldu.

Borsada işlem hacmi rekoru kırıldı! - 1. Resim

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verisi fiyatlamalar üzerindeki etkili olurken, BIST 100 endeksi yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle bankacılık endeksi öncülüğünde haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 1 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti.

Bununla birlikte, bugün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin toplantıları başta olmak üzer yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yolsuzluk davasında karar çıktı: Eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen'e 23 yıl hapis, anne ve babasına beraatAteşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Geç kalan 7 bin 423 TL fazladan ödeyecek - EkonomiGeç kalan 7 bin 423 TL fazladan ödeyecekAltının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştüHangi ilde ne kadar yapılacak, kimler faydalanacak? İşte 500 bin sosyal konutta kontenjan detayları - Ekonomiİşte 500 bin sosyal konutta kontenjan sayılarıTOKİ'den İstanbul'a 15 bin kiralık konut! Kiralar yarı yarıya ucuz olacak - EkonomiKiralar yarı yarıya ucuz olacakRusya Merkez Bankası faizi indirdi - EkonomiRusya Merkez Bankası faizi indirdiRusya, ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattı - EkonomiRusya, ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattı
Sonraki Haber Yükleniyor...