Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği iddialarına noktayı koydu: Bir yere gitmiyorum

CHP'li Afyonkarahisar Belediyes Başkanı Burcu Köksal'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Köksal hakkındaki iddialara TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında noktayı koydu. "Bazıları beni CHP'de kabullenmiyor sanırım" sözlerini kullanıp iddiaların 31 Mart seçimlerinden bu yana dillendirildiğini ifade etti.

"CHP KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL"

Kendisini partinin demirbaşlarından biri olarak gördüğünü söyleyen Köksal şöyle konuştu:

"Ben partimi bırakmadım. Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış derim. Parti içinde bir takım sıkıntılar oldu evet. Çözümü noktasında ben önerilerimi ortaya koydum.

Önümüzde bir kurultay var. Herhangi bir yere gitmiyorum, mücadeleme devam edeceğim. CHP kimsenin tapulu malı değil. Partim için mücadeleye devam edeceğim. Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış derim. Bu partiden devam edeceğim.

Partideki sorunlar için Genel Başkan'ımız ile görüştüm. Bu sorunlarını giderileceğini dair görüşlerini iletti"

Köksal belediye başkan adaylığı sürecinde yaşadıklarını da daha öncesinde şu çarpıcı sözlerle aktarmıştı: