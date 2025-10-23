"CHP Genel Merkezi bir masa kurdu" Barış Yarkadaş, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde hukuki açık aranacağına işaret etti

İBB’ye açılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş hakkında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi yer aldı.

İddianameyi TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, çarpıcı ifadelere yer verdi.

"CHP İDDİANAMEDE MASASI KURDU"

Özgür Özel yönetimin savunma için harekete geçtiğini belirten Yarkadaş "CHP Genel Merkezi dün gece bir masa kurdu. Masa Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen ve Bülent Tezcan tarafından kuruldu" dedi.

"İDDİANAMEDE HUKUKİ AÇIK ARANACAK"

Yarkadaş, kurulan masaya ilişkin "Bu masa, iddianameyi inceleyip hukuki açık arayacak. Bunu bulurlarsa da kamuoyuna deşifre edecekler" açıklamasında bulundu.

CHP'NİN SUÇLAMALARI REDDETMESİNE TEPKİ

İddianamede yer alan suçlamaların CHP tarafından değerlendirilmeden reddedilmesini eleştiren Yarkadaş "Özel kalem müdürü '30 milyon TL rüşvet aldık' diyor. 'Hiçbir şey yok' dedikleri adam yemek kabı içinde para taşıyor" şeklinde konuştu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİANAMESİ