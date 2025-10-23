"CHP Genel Merkezi bir masa kurdu" Barış Yarkadaş, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde hukuki açık aranacağına işaret etti
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan 578 sayfalık iddianame sonrası gözler CHP'ye çevrilmişken gazeteci Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Yarkadaş "CHP Genel Merkezi dün gece bir masa kurdu. Bu masa, iddianameyi inceleyip hukuki açık arayacak. Bunu bulurlarsa da kamuoyuna deşifre edecekler" dedi. Yarkadaş, masanın Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen ve Bülent Tezcan tarafından kurulduğunu dile getirdi.
İBB’ye açılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş hakkında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi yer aldı.
İddianameyi TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, çarpıcı ifadelere yer verdi.
"CHP İDDİANAMEDE MASASI KURDU"
Özgür Özel yönetimin savunma için harekete geçtiğini belirten Yarkadaş "CHP Genel Merkezi dün gece bir masa kurdu. Masa Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen ve Bülent Tezcan tarafından kuruldu" dedi.
"İDDİANAMEDE HUKUKİ AÇIK ARANACAK"
Yarkadaş, kurulan masaya ilişkin "Bu masa, iddianameyi inceleyip hukuki açık arayacak. Bunu bulurlarsa da kamuoyuna deşifre edecekler" açıklamasında bulundu.
CHP'NİN SUÇLAMALARI REDDETMESİNE TEPKİ
İddianamede yer alan suçlamaların CHP tarafından değerlendirilmeden reddedilmesini eleştiren Yarkadaş "Özel kalem müdürü '30 milyon TL rüşvet aldık' diyor. 'Hiçbir şey yok' dedikleri adam yemek kabı içinde para taşıyor" şeklinde konuştu.
AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİANAMESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.
İddianamede, itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar hapsi istendi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi.