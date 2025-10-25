Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet bayramı için geri sayım başlarken, milli bayram gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca İstanbullu, "29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?" sorularına cevap ararken, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı yakından takip ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da etkinliklerle kutlanacak. İstanbullular ise bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?

29 EKİM İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, ULAŞIM BEDAVA MI?

24 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete kararına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da metro ve bazı raylı sistem seferleri ücretsiz olacak.

Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’ndaki seferler vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulacak.

Yetkililer, 29 Ekim'de yoğunluğun artması beklenen hatlarda yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtiyor.

29 EKİM'DE KAPALI OLAN KURUMLAR

29 Ekim Çarşamba günü okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan kurum ve kuruluşlar 30 Ekim Perşembe günü normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri dönecek.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı
  • 31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)
  • 19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)
  • 15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

