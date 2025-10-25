29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da etkinliklerle kutlanacak. İstanbullular ise bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?

29 EKİM İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, ULAŞIM BEDAVA MI?

24 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete kararına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da metro ve bazı raylı sistem seferleri ücretsiz olacak.

Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’ndaki seferler vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulacak.

Yetkililer, 29 Ekim'de yoğunluğun artması beklenen hatlarda yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtiyor.

29 EKİM'DE KAPALI OLAN KURUMLAR

29 Ekim Çarşamba günü okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan kurum ve kuruluşlar 30 Ekim Perşembe günü normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri dönecek.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ