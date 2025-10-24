29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de kapalı olan kurumlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da etkinliklerle kutlanacak. Milli bayram kapsamına giren 29 Ekim için geri sayım başlarken, "29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Milyonlarca öğrenci, 29 Ekim'de okul ve üniversitelerin tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kapalı olan kurumlar.

29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Dolayısıyla 29 Ekim'de bütün kamu kurum ve kuruluşları tatil edilecek. Okullar ve üniversitelerde eğitime 1 gün ara verilecek.

Özel sektör çalışanları ise 29 Ekim Çarşamba günü çalışmaları halinde mesai ücreti almaya hak kazanacak.

29 EKİM'DE KAPALI OLAN KURUMLAR

29 Ekim Çarşamba günü okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan kurum ve kuruluşlar 30 Ekim Perşembe günü normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri dönecek.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ