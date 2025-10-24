Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de kapalı olan kurumlar

29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de kapalı olan kurumlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 Ekim&#039;de okullar ve üniversiteler tatil mi? 29 Ekim&#039;de kapalı olan kurumlar
Okullar, Üniversiteler, Bayram, Cumhuriyet Bayramı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Okul ve üniversitelerin 29 Ekim'de tatil olup olmadığı konusu milyonlarca öğrencinin gündeminde. Peki, 29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte 29 Ekim'de kapalı olan kurumlar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 2025 yılında da etkinliklerle kutlanacak. Milli bayram kapsamına giren 29 Ekim için geri sayım başlarken, "29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Milyonlarca öğrenci, 29 Ekim'de okul ve üniversitelerin tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kapalı olan kurumlar.

29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Dolayısıyla 29 Ekim'de bütün kamu kurum ve kuruluşları tatil edilecek. Okullar ve üniversitelerde eğitime 1 gün ara verilecek.

Özel sektör çalışanları ise 29 Ekim Çarşamba günü çalışmaları halinde mesai ücreti almaya hak kazanacak.

29 EKİM'DE KAPALI OLAN KURUMLAR

29 Ekim Çarşamba günü okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak.

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan kurum ve kuruluşlar 30 Ekim Perşembe günü normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri dönecek.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı
  • 31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)
  • 19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)
  • 15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa, Rusya'ya karşı harekete geçti! Fransa, Ukrayna'ya füze ve savaş uçakları gönderiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullar ne zaman tatil oluyor, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - HaberlerOkullar ne zaman tatil oluyor, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimiEbubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri - HaberlerEbubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeriÇiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor? - HaberlerÇiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor?Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025 - HaberlerCumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu! - HaberlerKasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu!Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim - HaberlerBugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim
Sonraki Haber Yükleniyor...