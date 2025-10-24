Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticileri yakından ilgilendiren gelişmeyi duyurdu. Çiftçilere 2,8 milyar lira değerindeki destek ödemesinin hesaplara yatacağı tarihi açıklayan Yumaklı, "Desteklerimizle üreticimizin yüreğine umut, toprağa bereket oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" mesajını verdi. Peki, çiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor?

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATIYOR?

Bakan Yumaklı'nın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 2,8 milyar 834 milyon TL tutarındaki destek ödemesi 24 Ekim 2025 tarihinde çiftçilerin hesabına aktarılacak.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, sertifikalı tohum kullanımına 2 milyar 455 milyon 203 bin 184 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 377 milyon 883 bin 722 lira, çiğ süt için 1 milyon 150 bin 160 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Ödemelerin saat kaçta hesaplara yatacağı ise paylaşımda belirtilmedi.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÜRETİCİLERE DE DESTEK

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere de ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.