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Bahçeli'den çiftçilere destek mesajı: ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çiftçilerle ilgili önemli mesajlar verdi. Çiftçiye verilen desteklerin artırılmasını isteyen Bahçeli, "Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. 2024 bütçesinde tarıma verilecek destek yüzde 44 artırılmıştır. Buna rağmen gübre ve mazot desteğinin artırılması dileğimizdir.  Çiftçilerimizi aracıya, tefeciye, komisyoncuya ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, çiftçilerin sorunlarına da değindi. Çiftçiye verilen desteklerin artırılmasını isteyen Bahçeli, KDV ve ÖTV sorununa da çözüm bulunmasını istedi.

ÖTV VE KDV SORUNU 

Bahçeli, "Türkiye'yi doyuran, çalışkanlık abidesi çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Ekmeğinin peşinde olan çiftçi kardeşlerimizin yüzünün gülmesi hedefimizdir. Onlara ne versek, ne yapsak yetersizdir. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır." dedi. 

"GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİ ARTIRILMALI" 

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacaktır. 2024 bütçesinde tarıma verilecek destek yüzde 44 artırılmıştır. Buna rağmen gübre ve mazot desteğinin artırılması dileğimizdir.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ ARACIYA, KOMİSYONCUYA EZDİRMEYECEĞİZ" 

Tarım sektörü stratejik sektördür. Çiftçilerimizi aracıya, tefeciye, komisyoncuya ezdirmeyeceğiz. Terk edilen köylerin, dökülen göz yaşlarının umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçilerimizin arkasında olacağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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