Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı! Seçim sonrası kasaya giren miktar dikkat çekici

Rezervleri iyileştirmeye devam eden Merkez Bankası, 10 Mayıs Cuma günü günlük döviz alım rekorunu yeniledi. 1 günde 4.2 milyar dolarlık alım yapan Merkez, böylece seçim sonrası toplamda 41.8 milyar dolarlık alım yapmış oldu.

Merkez Bankası yönetimi, rezervleri artırmaya yönelik adımlarına devam ediyor. Merkez Bankası, 10 Mayıs Cuma günü 4.2 milyar dolarlık alım yaptı. Böylece 1 günde döviz alımı rekoru kırıldı. Daha önce bu rekor 30 Nisan tarihinde 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

SEÇİM SONRASI 41.8 MİLYAR DOLARLIK ALIM

Merkez Bankası, seçim sonrası döviz alımına ağırlık verdi. Merkez Bankası, son hamle ile birlikte seçim sonrası toplamda 41.8 milyar dolarlık alım yapmış oldu.

BAŞKAN KARAHAN MESAJI VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, perşembe günü gerçekleştirilen enflasyon raporu toplantısında döviz alımına ilişkin önemli mesajlar vermişti. Karahan konu hakkında şunları söylemişti:

"Türk lirasına olan rağbet artacak ki bunun işaretlerini görüyoruz. Enflasyonu düşürürsek zaten rezerv pozisyonumuzda daha kolay ve kalıcı iyileşme sağlayacağız.

Türk lirasına talep olan dönemler, bizim için rezerv birikimi adına fırsat da oluyor. Bunu yaparken enflasyon hedefine engel olacak bir işlem yapmamaya gayret ediyoruz.

Piyasa koşullarını bozmayacak şekilde döviz alımı yaparak rezerv pozisyonumuzu düzeltmeye gayret ediyoruz. Orta ve uzun vadede enflasyonu kalıcı şekilde düşürebilirsek rezerv pozisyonumuz da sağlıklı ve kalıcı şekilde düzelecektir."

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SON DURUM

3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.