Dövizde yatay seyir sürüyor! TCMB almasaydı, dolar kaça düşecekti?

Dolarda son dakika! 14 Mayıs dolar fiyatı 32,24 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlangıç yapıyor. Yabancı girişinin sürmesi ve sıkı para politikasıyla birlikte içeride de yerlilerin döviz mevduatlarında çözülmelerin hızlanması; TCMB’nin rezervlerini artırması için fırsat alanı oluşturdu. Merkezin son altı haftada 40 milyar doların üzerindeki alımına dikkat çeken stratejistler; “Aksi halde dolar 27-28 TL’ye kadar düşerdi” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme sürecinde para politikasının yanında maliye politikalarının da devreye girmesi, Türk lirasına olan güveni artırıyor. Yabancı kurumlar; özellikle yerel seçimlerin ardından mevcut politikaların kararlı şekilde uygulanmaya devam edildiğini, bunun da piyasalara “geri dönüş yok” sinyali vererek, şüpheleri ortadan kaldırdığını dile getiriyor.

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda keskin düşüşle birlikte, TL faizlerinde de mevcut seviyelerin korunduğu dikkate alındığında; reel getirinin daha cazip şekilde kendini göstereceği ifade ediliyor.

14 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören dolar fiyatı 32,24 TL ile yeni güne de yatay seyirle başladı. TCMB’nin 31 Mart sonrası 40 milyar doları aşan alımla rezervlerini tekrar güçlendirmeye başlamasının, dolarda yaşanabilecek ciddi bir gerilemenin de önüne geçtiği belirtiliyor.

Stratejist Işık Ökte, TCMB tarafından bu alımların gerçekleşmemesi halinde dolarda 27-28 TL aralığına kadar gerileme yaşanabileceğini söyledi. Şu anda Türkiye’ye çok ciddi bir yabancı ilgisinin olduğunu aktaran Işık Ökte; Yatırım Finansman kanalındaki bir programda yaptığı açıklamada, seçim öncesi dönemde 32,80 TL’yi gören, Kapalıçarşı’da da 33,00 TL’nin üzerini test eden doların, son iki aydır bu seviyelere tekrar yükselemediğini hatırlattı.

DOLAR DAHA FAZLA DÜŞECEK Mİ?

Doların reel olarak değer kaybının uzun süre devam etmesinin ekonomide başka sıkıntıları beraberinde getirebileceğine dikkat çekiliyor. Bunların başında; ihracatın gerilemesi, tüketim malı ithalatının artması ve cari dengenin olumsuz etkilenme riskleri gösteriliyor. Nitekim dün açıklanan mart ayı cari işlemler dengesi; 4 milyar 544 milyon dolar ile, beklentilerin üzerinde bir açığa işaret etti.

DOLARDA 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Dengelerin korunması bakımından yıl sonu dolar tahminleri de bugün bulunulan seviyelerin bir miktar üzerinde konumlanıyor. Son olarak açıklanan HSBC raporunda, mart seçimlerinin ardından dövizde dengenin sağlandığı, durumun normalleştiği, enflasyonda da gerilemenin başlamasıyla birlikte pozitif reel faizin kendini daha net göstereceği; bütün bu tabloda dolar/TL'nin de 2024 senesini 37-40 TL bandında tamamlayabileceği öngörüldü.