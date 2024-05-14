Bahçeli'den çok sert Eurovision tepkisi! Kokuşmuşluk... Utanç verici yozlaşma

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta yapılan Eurovision şarkı yarışmasına tepki gösterdi. Bahçeli, yarışmanın sanat temelli değil siyaset temelli bir anlayışla var olduğuna vurgu yapıp "Ahlaki çöküş propagandasına dönüştü" dedi. Yarışmanın birincisi Nemo'ya da tepki gösteren Bahçeli, "Erkek ve kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Gazze'deki İsrail zulmüyle başlayan Bahçeli, geçtiğimiz hafta yapılan Eurovision şarkı yarışmasına da değinerek siyaset temelli bir oluşum olduğuna vurgu yaptı. "İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır" diyen Bahçeli şunları söyledi:

Marijinalliğin dozajı korkunç düzeydedir. Batı’nın çürüyen toplum kültürel yapısı adeta sahne almıştır. Birinci olan İsviçreli sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Netenyahu yönetimi terör, terörist görmek istiyorsa boy aynasına bakmalıdır. BM tarihi pozisyonlarından uzaklaşmıştır.

Küresel vicdan Filistin halkının yanındadır. Uluslararası toplum somut adımlar atmalıdır.

Gazze'de bebekler katledilirken veto silahına sarılanlar bunun hesabını veremeyecekler. Soykırımın bahanesi olamaz.

Türkiye, Filistin'in destekçisidir. İsrail'e yapılan ticaret bir kalemde silinip atılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabilesinin sonuna kadar yanında olacağımızın herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Bugün Gazze'de boyun eğersek gelecekte yurdumuzda çok çetin olaylar meydana gelecektir. Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir. Hiç kimse Gazze'yi politika malzemesi haline getirmesin.

Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri milli bir vizyon hamlesidir. Önceki yüzyılı kaybetmiş olsak da yeni yüzyılı kaybetmeyeceğiz. Bunu sağlamak için Milli Eğitim en büyük kozumuzdur.

EUROVİSİON TEPKİSİ

68.’si yapılan 2024 Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığını belgelemiştir. Bu arada İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır. Sanattan daha çok siyasi içerikli bahse konu yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkekle kadın arasında kalmış 3. bir türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur.

Marijinalliğin dozajı korkunç düzeydedir. Batı’nın çürüyen toplum kültürel yapısı adeta sahne almıştır. Birinci olan İsviçreli sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı diyoruz. Modernlik deniyorsa biz de olmaz olsun böyle bir modernlik anlatımı diyoruz.

Yarışmanın birincisi Nemo

YENİ MÜFREDAT

Bütüncül bir modelin hazırlanmasından neden rahatsızlık duyulmaktadır? Maarif kelimesine takılmış olan zevatın ne dediğinin bir anlamı yoktur. Niyet halistir hedef parlaktır Milli Eğitim’in milli geleceğimizi inşa etmesi başlıca temennimdir. Milli Eğitim Bakanımızı ve söz konusu modelin hazırlığında emeği geçen herkesi kutluyorum.

Ümit ediyorum ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın, bu dram artık sonlansın. TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanununda yapılacak değişiklik teklifini yürekten destekleyeceğiz.

'VERGİ SORUNUNA NEŞTER VURULMALI'

ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalı. Enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça çiftçilerimiz feraha kavuşacak. Tarım kesimine verilecek destek yüzde 44.4 artırılmıştır. Bu önemli bir gelişme. Ancak gübre ve mazot desteğinin artması temennimizdir. Tarım sektörü stratejik sektördür. Çiftçilerimizi aracıya, tefeciye, komisyoncuya ezdirmeyeceğiz. Terk edilen köylerin, dökülen göz yaşlarının umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçilerimizin arkasında olacağız.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda Emniyet ve Yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerinin Türkiye üzerinde yeniden hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmelerinin ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akibetleri için 15 Temmuz gecesine bakmaları ikaz ve ikrarımdır.

"KANUN DIŞI İRTİBATLARIN FARKINDAYIZ"

Ayranımızı kabartmasınlar sabrımızı taşırmasınlar, olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız! Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla, geçiştirilemeyecek bir komplo devrede. Hedef, MHP, AK Parti'dir. 17-25 Emniyet ve Yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.

Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık eden kim varsa haindir, haşşaşidir, Emniyet ve Yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım ‘temiz eller’ operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.