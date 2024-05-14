Ankara Emniyeti bu soruşturmayı konuşuyor! 3 kritik ismin evi, didik didik arandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet'inden 3 üst düzey isimle ilgili soruşturma başlatılmıştı. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "3 ismin evinde ve arabalarında gece yarısına kadar arama yapıldı. Bazı belgelere de el konuldu." dedi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"SİS PERDESİ..."

Ankara Emniyeti'nde deprem olarak nitelendirilen bu gelişmenin ardından yaşananlar merak konusu oldu. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, edindiği bilgileri canlı yayında şu şekilde aktardı:

"Ankara’da siyaset-emniyet-yargı üçgeninde bir sis perdesi yaşanıyor. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Gözaltına alınan isimler var. Bu kapsamda Serdar Sertçelik isimli kişi de gizli tanık oldu. Gizli tanığa koruma verildi, başka suçtan aranıyordu takip sistemine alındı. Ancak ne hikmetse o kelepçeyi çıkardı. Gerçekten ilginç olaylar ağı var. Tanık koruma programındayken bir restorana gidiyor, o restoranda bir çatışma çıkıyor ne hikmetse. O çatışmada Serdar Sertçelik vuruluyor. Sonra elektronik kelepçe ile takibe alınıyor.

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"EMNİYETTEKİLERLE İLGİLİ BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ"

Bu kapsamda gözetim altındayken yurtdışına kaçırılıyor. Nasıl kaçırıldığı şu an belli değil. Yurtdışından yayınladığı videolarda Ankara Emniyeti’nden bazı isimlerin kendisiyle konuşmaları var. Türkiye’ye getirilmeye çalışılıyor. Bazı AK Partili isimlerin tanık soruşturması kapsamında soruşturmaya davet edilmesi, o isimleri söylemesi isteniyor. Gerçekten ilginç bir durum. Bu kapsamda Ankara Emniyeti’nde 3 önemli isim açığa alınmıştı. O isimlere ilgili İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

"GECE YARISINA KADAR EV VE ARABALARI İNCELENDİ"

O 3 ismin evinde ve arabalarında akşam saatlerinde inceleme başlatıldı. Hem evlerinde hem arabalarında bazı belgelere el konuldu. 20.30’dan gece 00.00’a kadar devam etti. O belgeler incelenecek. Farklı boyutlar var. Mafyatik bir oluşum iddiası var. Rüşvet iddiası var. AK Parti’ye yönelik bir soruşturma yapılması için düğmeye basıldığı iddiası var.

Evleri aranan isimlerle ilgili incelemeyi Terörle Mücadele Bürosu yürütüyor. TCK’nın 316. maddesindeki ‘Devletin Güvenliği ve Anayasal Düzenin İşleyişine Karşı’ suçlardan herhangi birini işlemek suçlaması yöneltiliyor. Bir açıdan bakıldığında ‘darbe’ suçuna giriyor. Suç için anlaşma delillerin karartılması, tanığın yönlendirilmesi gibi suçlamalar da yöneltiliyor."