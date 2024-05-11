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Ayhan Bora Kaplan davası Ankara Emniyeti'ne sıçradı! 3 üst düzey isme soruşturma

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan davası Ankara Emniyeti&#039;ne sıçradı! 3 üst düzey isme soruşturma

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, 2 gün önce Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısını görevden uzaklaştırmıştı. Söz konusu isimler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHMALİ OLANLAR HAKKINDA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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