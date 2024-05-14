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Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili soruşturma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serdar Sertçelik&#039;in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili soruşturma

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışına dair soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı polislerin gözaltına alınmalarına karar vermişti.

Ankara Emniyeti'ni sarsan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden alınmıştı. Dün bu 3 ismin evinde ve arabalarında arama yapıldı. Birçok belgeye el konuldu.

NASIL FİRAR ETTİ?

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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