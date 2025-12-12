Çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından defalarca bıçaklanan Sinem D. mahkemenin verdiği 20 yıllık cezayı tüm kadınlar için emsal diyerek sevinçle karşıladı.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Enver D., bıçakla yaralanan eşi Sinem D. ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın “eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Sinem D, karardan memnun olduğunu söyledi.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN 'ALDATTI' DEMİŞ

Kararın aynı zamanda emsal teşkil ettiğini belirten Sinem D, şunları dile getirdi:

"Beni çocuğumun gözü önünde defalarca bıçaklayan cani, hak ettiği cezayı aldı. Haksız tahrik indirimi almak için aldattığımı iddia etmişti, araştırmalar sonucu aldatmanın olmadığı ispatlandı. 20 yıl cezaya çarptırıldı, bizim için emsal bir karar oldu. Mücadelem sadece kendim için değil tüm kadınlar içindi."

Kırıkhan ilçesinde 30 Mayıs 2024'te eşi Sinem D'yi bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Enver D. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

