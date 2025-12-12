Yeni asgari ücret için tahminler netleşiyor. Hem Murat Bal hem Filiz Eryılmaz yüzde 25 bandını işaret ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nın ilk toplantısı yapılırken, SGK Uzmanı Murat Bal ve Ekonomist Filiz Eryılmaz süreç ve rakamlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'e konuşan hem Bal hem Eryılmaz, bu yıl için yüzde 25 zamma doğru net bir eğilim olduğunu vurguladı.

Bal, ilk toplantıların her zaman “tanışma ve rapor paylaşımı” şeklinde geçtiğini belirterek gerçek pazarlığın 3. toplantıdan sonra başladığını söyledi.

Asgari ücret için kulisler hareketlendi: Masada tek seçenek konuşuluyor!

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN NETLEŞİR?

Bal, asgari ücretin genellikle 4. veya 5. toplantıda netleştiğini vurgulayarak sürecin bu yıl da benzer ilerleyeceğini dile getirdi.

Bal mevcut tabloyu şöyle özetledi:

Mevcut asgari ücret: 22.104 TL

İşveren maliyeti: 30 bin TL’nin üzerinde

Açlık sınırı: 29-30 bin TL

Bal kendi hesaplamalarını paylaşarak farklı enflasyon senaryolarının muhtemel ücret tekliflerini açıkladı:

Yüzde 19 enflasyon: 26.304 TL

Yüzde 25 enflasyon: 27.630 TL

Yüzde 32 enflasyon: 29.177 TL

Asgari ücret için kulisler hareketlendi: Masada tek seçenek konuşuluyor!

SGK Uzmanı, “Yüzde 25 büyük ihtimalle masada öne çıkan rakam olacak” diyerek kendi beklentisini de netleştirdi. Ancak bu seviyenin bile açlık sınırını karşılamadığını belirten Bal, “Yüzde 32 bile verilse anca açlık sınırına çıkıyoruz. Ocaktan sonra iki ay içinde yeniden açlık sınırının altına düşeceğiz” dedi.

FİLİZ ERYILMAZ NET KONUŞTU

Ekonomist Filiz Eryılmaz da Merkez Bankası’nın politika çerçevesine işaret ederek zammın yine hedeflenen enflasyon üzerine “refah payı eklenerek” yapılacağını söyledi.

Eryılmaz’ın değerlendirmeleri özetle şöyle:

"Merkez Bankası hedefi: %16

Üzerine eklenecek paylarla beklenen zam: %23 – %25

Piyasanın konsensusu yüzde 25. Bunun üstü mümkün değil."

Gerçekleşen enflasyona göre bakıldığında yıl sonunun yaklaşık %30,7 ile kapanabileceğini belirten Eryılmaz, buna refah payı eklenmesi durumunda rakamların yüzde 40’lara gideceğini ancak ekonomi yönetiminin “enflasyonla mücadele kapsamında bu yolu tercih etmeyeceğini” söyledi.

Asgari ücret için kulisler hareketlendi: Masada tek seçenek konuşuluyor!

ARA ZAM BEKLENTİSİ YOK

Eryılmaz, 2026 boyunca ara dönem zam ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek ekonomi yönetiminin talep ve maliyet enflasyonunu baskılamak amacıyla ücret artışlarını sınırlı tutmayı planladığını ifade etti.

Asgari ücret için kulisler hareketlendi: Masada tek seçenek konuşuluyor!

Murat Bal ise asgari ücretlilerin mevcut enflasyon ortamında en çok ezilen kesim olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Asgari ücretlinin alım gücü çok hızlı eriyor. Bugünkü 22 bin lira enflasyon etkisiyle 17 bin liraya indi. 2026’da da aynı tablo yaşanacak.”

Bal, yılın ortasında güncelleme yapılmasının gerekli olduğunu ancak bunun yapılmasının yine siyasi ve ekonomik tercihlere bağlı olduğunu söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası