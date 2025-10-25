Tercihler değişti iddiaları yalanlanmıştı: ÖSYM’den yeni adımlar geliyor!

Türkiye geçtiğimiz günlerde ÖSYM sistemine sızılarak, 6 adayın üniversite tercihlerinin değiştirildiği iddialarıyla çalkalanmıştı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, sistemde herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediği belirtilmişti.

ÖSYM açıklamasında kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığı ifade edildi. "Başkanlığımızca hizmete sunulan aday işlemleri sisteminde kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir" vurgusu yapıldı. Yaşanan sorunun adayların kullanıcı bilgileri ve şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

CNN Türk'ün aktardığı habere göre yaşananlar sonrası ÖSYM ayrıca tercihleri değiştirildiğinde adayların bilgilendirilmesi için de bir sistem üzerinde çalışıyor. Yeni uygulama ile tercih sisteminin güvenliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda "ikili doğrulama" ya da "kısa mesaj" gibi birkaç seçenek üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalarla seçeneklerden hangisinin daha uygulanabilir olduğuna bakılacak ve buna göre biri ya da birkaçı seçilip önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak.