'ÖSYM sistemine girildi' iddiasına mahkeme noktayı koydu! Gerçek ortaya çıktı, sızıntı değil...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’na yönelik olarak bazı adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih listelerinin değiştirildiği iddiaları gündeme gelmişti.

Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ÖSYM sisteminden kaynaklanmadığını, adayların şifrelerinin başka kişilere verilmesi sonucu müdahale gerçekleştiğini belirtmişti.

MAHKEME KARARI ORTAYA ÇIKTI

Özay, olayla ilgili edindiği yeni detayları paylaşarak, "Edindiğim bilgileri göre anlattığım şekilde ÖSYM’nin sisteminden değil öğrencinin şifresi üzerinden rızası olmadan işlemler yapılmış. Muhtemelen bu şekilde 4 aday olduğu tahmin ediliyor. O adaylardan biri olan Ç.Ş. için mahkeme bugün kararını açıkladı.

Mahkeme, ÖSYM’ye bir sızıntı olmadığını, adayın rızası olmadan şifresi üzerinden tercih listesine müdahale edildiğini belirtti. Mahkeme kararı ÖSYM’ye de ulaştı" ifadelerini kullandı.

MAĞDUR ÖĞRENCİNİN EMEĞİ ZİYAN OLMAYACAK

ÖSYM yetkilileri, mağduriyetin giderilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Ç.Ş.’nin yerleştirmesi, tercihlerin müdahale edilmeden önceki hali esas alınarak yapılacak ve adayın bir yıllık emeği ziyan olmayacak. Benzer vakalarda da aynı yöntemin uygulanması bekleniyor.