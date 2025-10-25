Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dolmuş durağında uyuyakaldı, polisler güçlükle uyandırdı! Yaptığı harekete herkes şaşırdı

Dolmuş durağında uyuyakaldı, polisler güçlükle uyandırdı! Yaptığı harekete herkes şaşırdı

Antalya Manavgat'ta dolmuş durağında baygın halde bulunan adam polislerin çabası sonucu güçlükle uyandırıldı. Madde etkisinde olduğu değerlendirilen şahıs, uyandıktan sonra kendisini uyandıran polislerin elini öptü.

Antalya'da dolmuş durağında baygın halde yatan şahıs, polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen şahıs, kendisine yardım eden polisin elini öptü, ambulansa da binmemekte direndi. Bir şey içmediğini söyleyen şahıs, polisin kendisinin de ambulansa geleceğini belirtmesi üzerine hastaneye gitmeyi kabul etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerindeki dolmuş durağında bir kişinin baygın halde yattığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİN ELİNİ ÖPTÜ

Olay yerine gelen ekipler, oturma grubunda kendinden geçmiş halde yatan ve adının V.Y. olduğu belirlenen şahsı uzun uğraşlar sonucu uyandırdı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen V.Y., bir süre kaldırımda oturup toparlanmaya çalıştı. Bu sırada kendisine yardım eden Yunus ekibindeki polislerin eline sarılıp öptü.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen V.Y., ilk etapta ambulansa binmeyi reddetti. Yunus ekibinde görevli bir polisin "Ben de ambulansta senin yanında olacağım" sözleri üzerine ikna olan şahıs, ambulansa binerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

