Antalya'ya 77 metrelik havalimanı kulesi!

Antalya’ya 77 metrelik havalimanı kulesi!

Antalya’ya 77 metrelik havalimanı kulesi!
Antalya Havalimanı’na 77 metre yüksekliğinde yeni kule yapılacak. 14 katlı kule, Antalya’nın operasyonel kapasitesini artıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’na 77 metre yüksekliğinde yeni bir hava trafik kontrol kulesi inşa edileceğini açıkladı.

Antalya’ya 77 metrelik havalimanı kulesi! - 1. Resim

Yeni kulenin sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya’nın simgelerinden biri olacağını ifade eden Uraloğlu, “14 katlı kulede, iki destek, bir gözlem ve bir operasyon katı yer alacak. 11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanı’mızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Tasarımı, Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturulan kulenin mimarisi ise Antalya’nın tarihi kimliğinden izler taşıyacak.

