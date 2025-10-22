CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicilinde ne ararsan var! Erdoğan’a hakaret, Türk ordusuna iftira, polise fiziki saldırı

HABER MERKEZİ - Benzer suçlamalardan daha önce de hakkında soruşturma açılan Başarır, Tank-Palet Fabrikası üzerinden Türk ordusuna atılan çirkin iftiranın da başrolündeydi. Tank-Palet Fabrikasıyla ilgili tartışmalar sırasında Başarır, “Türk ordusu Katar’a satılmıştır” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

İlgili Haber CHP talanı iddianamede ortaya döküldü! Kim rüşvet verdiyse ihaleleri de o almış

2022 yılında, yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın duruşmasına katılan Başarır, Salman’ın göreve iade talebi reddedilince olay çıkarmış, hâkimin üzerine yürüyerek, “Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun” diye bağırmıştı.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından il binasına giden Başarır, görevini yapan bir polisin kolundan çekip “Buraya gel dedim” diyerek bağırmıştı. Başarır ve Mahmut Tanal’ın başını çektiği CHP’li yöneticiler, polislerle tartışarak üzerlerine yürümüştü.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a 19 Ekim’de partisinin Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler sebebiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.