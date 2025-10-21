Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."