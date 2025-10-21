Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Ali Mahir Başarır&#039;a 250 bin TL&#039;lik tazminat davası
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK ek yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında - GündemDEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltındaKIZILELMA göklerde artık daha güçlü! MURAD 100-A ile tarihi uçuş - GündemKIZILELMA göklerde artık daha güçlü!Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı: Süreci bozma çabası var - Gündem"İmralı sözünü tuttu" diyerek sert çıktıKandilli'de 'sahil yolu' tartışması: Mahalleli ve yalı sahipleri karşı karşıya - Gündem"Kandilli'de yalı sahipleri yolu kapattı" iddiasıAraçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı - GündemAraçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdiMHP lideri Bahçeli: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır - Gündem"81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır"
Sonraki Haber Yükleniyor...