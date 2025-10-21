Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe - Stuttgart maçına Danimarkalı hakem

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe - Stuttgart maçına Danimarkalı hakem
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'nın kulüler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Almanya temsilcisi Stuttgart arasında 23 Ekim Perşembe akşamı Kadıköy'de oynanacak maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Stuttgart arasında Chobani Stadyumu'nda 23 Ekim Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. 

UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe - Stuttgart maçına Danimarkalı hakem - 1. Resim

UEFA'nın açıklamasına göre, saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

