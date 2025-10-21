UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe - Stuttgart maçına Danimarkalı hakem

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Stuttgart arasında Chobani Stadyumu'nda 23 Ekim Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.