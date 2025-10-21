Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki oyuncuya veda edilecek

Fenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki oyuncuya veda edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eleştiri yağmuruna tutulan fenerbahçe’nin problemi gol vuruşları. Karagümrük engelini güç bela aşan sarı lacivertliler, sekiz net pozisyonu heba etti. Pozisyon üreten takımda Domenico Tedesco’nun aşmaya çalıştığı engel bitiricilik... Öte yandan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıktan dönemeyen Jhon Duran ve taraftarın tepkisine maruz kalan Sebastian Szymanski ile yolların ayrılmasına karar verildi.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takımın fiziksel eksiklerini gidermek, oyuncuların psikolojisini düzeltmek için mesai harcayan Domenico Tedesco, takımın bitiricilik problemine bir türlü çare bulamadı.

Karagümrük maçında iki golle galibiyete ulaşan sarı lacivertlilerin eleştiri toplayan performansının ardında yatan en büyük sıkıntı son vuruşlar. Rakip kaleye 8’i isabetli 21 şut çeken Fenerbahçe, tam 8 net gol pozisyonundan faydalanamadı. Asensio (4), Nene, Talisca, Szymanski ve En Neysri’nin harcadığı fırsatlar tarihi bir farkın önüne geçerken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki isme veda edilecek - 1. Resim

SAHAYA ODAKLANIN

Görüntülü analizlerle harcanan pozisyonları oyuncularına izleten genç teknik adam, “Ya son pas tercihlerinde ya son vuruşlarda hata yapıyorsunuz. Oysa büyük takımlar girdikleri pozisyonları gol çevirir” ikazını yaptı. Tedesco, “Golle sonuçlandıramadığımız her fırsat rakibin motivasyonunu artırıyor. Kolay olacak işi zora çeviriyoruz. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Aldığımız sonuçlar oyun kalitemizi yansıtmıyor. Karagümrük maçını kazandık ama bu kadar pozisyon harcarsak her maçı kazanamayız. Herkesten daha yüksek bir çaba ve konsantrasyon bekliyorum” ifadelerini kullandı.

PENALTI BİLE YARI YARIYA!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’in en çok penaltı kazanan (4) takımı. Ancak bu atışların hepsini kullanan Talisca, ikisini gole çevirirken iki atışı ise kalecilere teslim etti.

GOL KAÇIRMA KRALI EN-NESYRİ!

Fenerbahçe’deki gol kaçırma yarışında ilk sıra aynı zamanda takımın en skoreri olan Youssef En-Nesyri’nin. Bu sezon beş gol, bir asistle oynayan Faslı yıldız, son altı karşılaşmayı boş geçerken tam altı net fırsat harcadı.

Fenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki isme veda edilecek - 2. Resim

DURAN VEDA EDECEK

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran’ın suyu ısındı. Benfica rövanşında sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü ile yollar devre arasında ayrılacak. Fenerbahçe’yi Mourinho için tercih ettiğini söyleyen genç golcünün aklının Premier Lig’de olduğu belirtiliyor. Aston Villa’da geçirdiği muhteşem sezon sonrası rekor ücretle Al Nassr’a transfer olan Duran ile Barcelona, Manchester United, Chelsea ve PSG ilgileniyordu.

Fenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki isme veda edilecek - 3. Resim

SZYMANSKİ GİDİYOR

Sezon başında Lyon’un kapısından dönen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe’yi kafasında bitirdi.Taraftar tepkisinden rahatsız olan Polonyalı, takımdan ayrılmakta kararlı. Sarı lacivertli yönetim 10 milyon avro getirene Szymanski’yi vermeye hazır.

