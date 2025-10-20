Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın TFF ziyaretinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapacakları ziyaretin tarihi belli oldu.
20-21 Eylül tarihlerinde yapılan başkanlık seçiminde ipi göğüsleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.
İLK ZİYARET YARIN YAPILACAK
Tahir Kum'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yapacakları ilk ziyaret yarın saat 15.00’te Riva’da gerçekleşecek.
