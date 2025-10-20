Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın TFF ziyaretinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın TFF ziyaretinin tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Sadettin Saran&#039;ın TFF ziyaretinin tarihi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapacakları ziyaretin tarihi belli oldu.

20-21 Eylül tarihlerinde yapılan başkanlık seçiminde ipi göğüsleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

İLK ZİYARET YARIN YAPILACAK

Tahir Kum'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yapacakları ilk ziyaret yarın saat 15.00’te Riva’da gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı - SporSüper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attıKenan Yıldız'a büyük onur: Ödül töreninde hedefini açıkladı - SporKenan Yıldız'a büyük onur: Ödül töreninde hedefini açıkladıGalatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Sahalara döneceği tarih belli oldu - SporGalatasaray'da Singo gelişmesi: İşte sahalara döneceği tarihReal Madrid'de Barcelona ve Juventus maçları öncesi karar verildi: "Arda Güler'e yapılan günah" - SporBarça ve Juve maçları öncesi karar verildiGalatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim'in gözdesiydi - SporGalatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldıFenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip - SporFenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan
Sonraki Haber Yükleniyor...