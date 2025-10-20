Fenerbahçeli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetti: Hukuki işlem başlatılacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi. Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Dominique Malonga, kulübümüz ile arasında geçerli olan profesyonel oyuncu sözleşmesini, tek taraflı ve haklı bir sebebe dayanmaksızın feshetmiştir. Bu süreçte, kulübümüzün uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.