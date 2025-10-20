Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçeli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetti: Hukuki işlem başlatılacak

Fenerbahçeli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetti: Hukuki işlem başlatılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçeli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetti: Hukuki işlem başlatılacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga'nın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi. Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Dominique Malonga, kulübümüz ile arasında geçerli olan profesyonel oyuncu sözleşmesini, tek taraflı ve haklı bir sebebe dayanmaksızın feshetmiştir. Bu süreçte, kulübümüzün uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"CHP’nin DNA’sı bozuldu"! Berhan Şimşek: Özgür Özel adaylığa hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Efes 4’te 4 yaptı - SporAnadolu Efes 4’te 4 yaptıToprak Razgatlıoğlu: MotoGP'ye daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum - SporToprak: MotoGP'ye daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorumFenerbahçe'de Sadettin Saran'ın TFF ziyaretinin tarihi belli oldu - SporSadettin Saran'ın TFF ziyaretinin tarihi belli olduSüper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attı - SporSüper Lig'de görülmemiş olay: Kendi potasına basket attıKenan Yıldız'a büyük onur: Ödül töreninde hedefini açıkladı - SporKenan Yıldız'a büyük onur: Ödül töreninde hedefini açıkladıGalatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi: Sahalara döneceği tarih belli oldu - SporGalatasaray'da Singo gelişmesi: İşte sahalara döneceği tarih
Sonraki Haber Yükleniyor...