Kadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçında yaşananlar sebebiyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp, affını isteyecek. 2026 Dünya Kupası'nda kadroda olmak isteyen milli futbolcunun, kendisiyle ilgili cezanın devam edeceği senaryoda, oynayabileceği bir takıma gönderilmesini talep edeceği aktarıldı.

YÖNETİMDEN YENİ HAMLE

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörDomenico Tedesco ile görüşerek, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunu bir kez daha masaya yatıracak. İtalyan teknik adam, iki futbolcunun da kendisine bir saygısızlıkları olmadığını belirtmişti.