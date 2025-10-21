Kadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nı düşünen milli futbolcu, geleceğiyle ilgili yol haritasını şimdiden belirledi. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, konuyu bir kez daha masaya yatıracak.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçında yaşananlar sebebiyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp, affını isteyecek. 2026 Dünya Kupası'nda kadroda olmak isteyen milli futbolcunun, kendisiyle ilgili cezanın devam edeceği senaryoda, oynayabileceği bir takıma gönderilmesini talep edeceği aktarıldı.
YÖNETİMDEN YENİ HAMLE
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörDomenico Tedesco ile görüşerek, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunu bir kez daha masaya yatıracak. İtalyan teknik adam, iki futbolcunun da kendisine bir saygısızlıkları olmadığını belirtmişti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş