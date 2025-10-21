Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi

Kadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Cenk Tosun, Kadro Dışı, Teknik Direktör, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nı düşünen milli futbolcu, geleceğiyle ilgili yol haritasını şimdiden belirledi. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, konuyu bir kez daha masaya yatıracak.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçında yaşananlar sebebiyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı sonrası yeni gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi - 1. Resim

OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp, affını isteyecek. 2026 Dünya Kupası'nda kadroda olmak isteyen milli futbolcunun, kendisiyle ilgili cezanın devam edeceği senaryoda, oynayabileceği bir takıma gönderilmesini talep edeceği aktarıldı.

Kadro dışı sonrası yeni gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi - 2. Resim

YÖNETİMDEN YENİ HAMLE

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörDomenico Tedesco ile görüşerek, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunu bir kez daha masaya yatıracak. İtalyan teknik adam, iki futbolcunun da kendisine bir saygısızlıkları olmadığını belirtmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Kaçırıldı" denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdiZararlı kimyasallar ortaya çıktı... Ticaret Bakanlığı, üç ürün grubunun posta ve kargoyla Türkiye'ye girişini yasakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da maaşlar ödendi, UEFA’ya borçsuzluk kâğıdı iletildi - SporAslan'da sıfır sıkıntıBeşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu - SporBeşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da bulduFenerbahçe'de yıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacak! Ocakta iki oyuncuya veda edilecek - SporYıldız ismin suyu ısındı, yollar ayrılacakBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kararı kriz çıkardı: Ağzını bıçak açmıyor, ayrılık kapıda - SporSergen Yalçın'ın kararı kriz çıkardıNapoli Başkanı Laurentiis'ten radikal öneri: Milli takımlara 23 yaş sınırı gelmeli - SporRadikal öneri: Milli takımlara 23 yaş sınırı gelmeliAvrupa'da tarihi şampiyonluk: 813 kişilik köy takımı Mjällby, Devler Ligi'ne gidiyor - Spor813 kişilik köy takımı, Devler Ligi'ne gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...