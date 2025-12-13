Samsun'da Tayfun Balcı isimli telefoncunun 120 bin liralık ürünü satışı sırasında müşterinin yanında getirdiği döviz ve TL'leri görünce verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Paraları gördükten sonra ağzı kulaklarına varan telefoncunun o anları birçok defa paylaşıldı.

Esnaf Tayfun Balcı'nın (44) iPhone 17 Pro Max satışı sırasında sergilediği tavırlar bir çalışan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Balcı'nın müşterideki paraları gördükten sonra verdiği samimi tepkiler sosyal medyada gündem oldu. Balcı'nın parayı müşteriden alış anı, dövizleri koklaması ve kutu açılışı yapılan telefonu pazarlaması birçok defa paylaşıldı.

"EN MUTLU OLDUĞUM AN İPHONE SATTIĞIM AN"

Esnaf olarak en mutlu olduğu zamanı iPhone satarken yaşadığını söyleyen Tayfun Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Müşteri arsayı satmış, telefon almaya geldi. Kendisine 17 Pro Max verdik. Video süper olmuş. Paraları görünce elim ayağım titremeye başladı, ne olduğunu şaşırdım. Video bayağı ilgi gördü. 120 bin TL'lik bir satış yaptık. Adamın dolarlarını, eurolarını ve TL'lerini aldık. Çok şükür 17 Pro Max satışlarımız gayet iyi. Mavi, gümüş, turuncu ve beyaz renkleri ilgi görüyor. iPhone satarken bir başka oluyorum, kendimi kaybediyorum. Videoya ben de rastlıyorum, izlerken kendime gülüyorum. Beni görenler de meşhur olduğumu söylüyor. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanların güvenini kazandık. Belli bir çevre ve kitle de oluşturduk. Hamdolsun geçinip gidiyoruz"

Balcı, popüler olan videosunun ardından tanımadığı insanların da kendisine tebessüm ettiğini ifade etti.

