MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da heyecan doruğa ulaştı. 16 eski yarışmacının geri dönüşüyle başlayan yarışmada, şeflerden beklenen ilk kaşık geldi.

İlgiyle izlenen yarışmanın ilk haftasında mavi takım ve kırmızı takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Kaptanlık görevini üstlenen Sergen ve Çağatay liderliğinde takımlar, lezzet ve hız yarışında kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacıların performanslarını değerlendiren Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemeklerin ardından önemli bir karara imza attı.

MEHMET ŞEF MESAJI VERDİ

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Mehmet Şef, yarışmacılara kaşığı atmadan önce yaptığı açıklamada, “Altın Kupa hızlı başladı. Daha önce de söylemiştim, eğer yemeğe bizim diyecek bir şeyimiz yoksa ve üç jüri de bunu kabul ederse kaşığı atarız” ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF ALTIN KUPA’NIN İLK KAŞIĞI SERGEN’İN OLDU

Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef Altın Kupa’nın ilk kaşığı, Kerem ile yarışan Sergen’e verildi. Kaşığı aldığını öğrenen Sergen ise büyük bir sevinç yaşadı ve “Demiştim, kaşık alacağım demiştim. Çok mutlu oldum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Bu gelişme, yarışmanın takipçileri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da heyecanın giderek artması, önümüzdeki günlerde yaşanacak yeni sürprizlerle birlikte yarışmanın temposunu daha da yükseltecek gibi görünüyor.

