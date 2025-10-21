Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ahmet Minguzzi davası ne oldu, katiller kaç yıl ceza aldı?

Ahmet Minguzzi davası ne oldu, katiller kaç yıl ceza aldı?
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında mahkeme kararını verdi. 21 Ekim Salı günü gerçekleşen Ahmet Minguzzi davası ne oldu netleşirken katillerin aldığı ceza süresi merak ediliyor.

24 Ocak 2025'te Kadıköy Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Peki, Ahmet Minguzzi davası ne oldu, karar çıktı mı, katiller kaç yıl ceza aldı?

AHMET MİNGUZZİ DAVASI NE OLDU?

Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2025'te iki ana sanığa 24'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar U.B. ve B.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan en üst sınırdan cezalandırıldı. 

Dava, 24 Ocak 2025'te Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi üzerine açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, Minguzzi arkadaşlarıyla kaykay malzemesi alırken sanıklarla tartıştı ve B.B. tezgahtan aldığı bıçakla saldırdı, U.B. de tekme attı. 

Dava, Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat 2025'te ölümüyle sonuçlandı. Mahkeme, cezayı üst sınırdan verdi. Kararda sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı. 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

AHMET MİNGUZZİ'NİN KATİLLERİ KAÇ YIL CEZA ALDI?

Ahmet Minguzzi'nin katilleri, 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, B.B. ve U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan en üst sınırdan (18-24 yıl) 24'er yıl aldı.

