İBB burs sonuçları sorgulama: Genç Üniversiteli 2025-2026 İBB Burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları sorgulama: Genç Üniversiteli 2025-2026 İBB Burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Güncelleme:
İBB burs sonuçları sorgulama: Genç Üniversiteli 2025-2026 İBB Burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
İBB burs başvuruları 2025 tarihi için nefesler tutuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları, 17 Ekim'de sona erdi. Genç Üniversiteli 2025-2026 İBB Burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulatılıyor. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvurularınde geri sayım başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine” bugün tamamlanacak.

2025-2026 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kısa süre içinde konuya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları 23 Eylül 2025’te başladı.

İstanbul'da okuyan öğrenciler 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını yapabildi. İBB burs başvuruları bugün tamamlandı. 

