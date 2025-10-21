Bayern Münih duyurdu: Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı

Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştığı Belçikalı teknik adam Vincent Kompany ile yeni sözleşme imzaladı.

Alman kulübünün açıklamasında, Mayıs 2024'ten bu yana takımın başında bulunan Kompany ile 2029 yılına kadar sürecek yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"UZUN SÜREDİR ÇALIŞIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Açıklamada görüşüne yer verilen 39 yaşındaki teknik direktör, "Bu kulüpte çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım ve teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.