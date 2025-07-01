Ayrılık 1 Temmuz'da resmileşti! Bayern Münih'ten Leroy Sane açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 10:46 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 11:27 - Güncelleme:

Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda forma giymek için Bayern Münih'e geri dönmüştü. Alman kulübü, 2020'den bu yana formasını giyen yıldız futbolcuya veda etti.

Leroy Sane, 12 Haziran'da Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanması sonrası Bayern Münih formasıyla 2025 FIFA Dünya KulüplerKupası'nda mücadele etti. 29 yaşındaki futbolcu, 4-2 kazandıkları Flamengo karşılaşmasının ardından Alman ekibiyle resmen yollarını ayırdı. "TE Ş EKK Ü RLER LEROY" Bayern Münih, sosyal medya hesabından yıldız oyuncuiçin ayrılık paylaşımı yaptı. "Teşekkürler Leroy" başlıklı mesajda,Alman milli futbolcunun takımla son konuşmasına yer verildi. 47 MA Ç TA 13 GOL Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Leroy Sane, sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona erdiği Bayern Münih'te çıktığı 47 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. İlgili Haber Inter'de Galatasaray krizi! Kaptan isyan etti, başkandan Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş