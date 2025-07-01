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Ayrılık 1 Temmuz'da resmileşti! Bayern Münih'ten Leroy Sane açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda forma giymek için Bayern Münih'e geri dönmüştü. Alman kulübü, 2020'den bu yana formasını giyen yıldız futbolcuya veda etti.

Leroy Sane, 12 Haziran'da Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanması sonrası Bayern Münih formasıyla 2025 FIFA Dünya KulüplerKupası'nda mücadele etti. 29 yaşındaki futbolcu, 4-2 kazandıkları Flamengo karşılaşmasının ardından Alman ekibiyle resmen yollarını ayırdı

Ayrılık 1 Temmuz'da resmileşti! Bayern Münih'ten Leroy Sane açıklaması - 1. Resim

"TEŞEKKÜRLER LEROY"

Bayern Münih, sosyal medya hesabından yıldız oyuncuiçin ayrılık paylaşımı yaptı. "Teşekkürler Leroy" başlıklı mesajda,Alman milli futbolcunun takımla son konuşmasına yer verildi.

47 MAÇTA 13 GOL

Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Leroy Sane, sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona erdiği Bayern Münih'te çıktığı 47 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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