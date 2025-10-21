Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu ilk 11&#039;de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Belçika'nın yükselen ekiplerinden Union Saint-Gilloise sahasında İtalya’nın dev kulübü Inter ile karşı karşıya geliyor! Futbolseverler Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı merakla araştırırken soruların cevapları da netlik kazandı.

Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı belli oldu! Lotto Park’ta oynanacak büyük karşılaşma için nefesler tutuldu. 

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

UNION SAINT-GILLOISE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, Belçika’daki Lotto Park’ta İtalya temsilcisi Inter’i ağırlayacak. Bu akşamki Union Saint-Gilloise - Inter maçı TRT Tabii Spor 3 kanalından şifreli yayınlanacak. 

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

UNION SAINT-GILLOISE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Saint-Gilloise - Inter maçı 21 Ekim 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. İsveçli hakem Glenn Nyberg karşılaşmayı yönetecek.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter’in orta sahasında sahaya çıkması beklenen oyuncular arasında. İlk 11'de yer alması beklenen Hakan Çalhanoğlu'nun performansı da heyecanla bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 4. Resim

UNION SAINT-GILLOISE - INTER MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Union Saint-Gilloise: K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, F. Leysen, A. Khalaili, A. Zorgane, V. D. Perre, O. Niang, A. A. E. Hadj, K. Rodríguez, P. David.

Inter: Y. Sommer, M. Akanji, F. Acerbi, A. Bastoni, D. Dumfries, N. Barella, Hakan Çalhanoğlu, P. Sučić, F. Dimarco, A. Bonny, L. Martínez.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barajdaki seviye 7'ye gerilemişti! Kente yağan yağmur, vatandaşın yüzünü güldürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun İlkadım su kesintisi: SASKİ duyurdu, 21 Ekim Samsun İlkadım'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerSamsun İlkadım su kesintisi: SASKİ duyurdu, 21 Ekim Samsun İlkadım'da sular ne zaman gelecek?Şener Şen öldü mü, yaşıyor mu? Hayranlarını meraklandıran iddia - HaberlerŞener Şen öldü mü, yaşıyor mu? Hayranlarını meraklandıran iddiaNewcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor! - HaberlerNewcastle United - Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmiyor!21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli oldu - Haberler21 Ekim Salı günü hangi diziler var? TV yayın akışıyla belli olduArsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı! - HaberlerArsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı!Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayının tarihleri inceleniyor - HaberlerÜç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayının tarihleri inceleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...