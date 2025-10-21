Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor! Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Belçika'nın yükselen ekiplerinden Union Saint-Gilloise sahasında İtalya’nın dev kulübü Inter ile karşı karşıya geliyor! Futbolseverler Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı merakla araştırırken soruların cevapları da netlik kazandı.
Union Saint-Gilloise - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı belli oldu! Lotto Park’ta oynanacak büyük karşılaşma için nefesler tutuldu.
UNION SAINT-GILLOISE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, Belçika’daki Lotto Park’ta İtalya temsilcisi Inter’i ağırlayacak. Bu akşamki Union Saint-Gilloise - Inter maçı TRT Tabii Spor 3 kanalından şifreli yayınlanacak.
UNION SAINT-GILLOISE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Union Saint-Gilloise - Inter maçı 21 Ekim 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. İsveçli hakem Glenn Nyberg karşılaşmayı yönetecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter’in orta sahasında sahaya çıkması beklenen oyuncular arasında. İlk 11'de yer alması beklenen Hakan Çalhanoğlu'nun performansı da heyecanla bekleniyor.
UNION SAINT-GILLOISE - INTER MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Union Saint-Gilloise: K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, F. Leysen, A. Khalaili, A. Zorgane, V. D. Perre, O. Niang, A. A. E. Hadj, K. Rodríguez, P. David.
Inter: Y. Sommer, M. Akanji, F. Acerbi, A. Bastoni, D. Dumfries, N. Barella, Hakan Çalhanoğlu, P. Sučić, F. Dimarco, A. Bonny, L. Martínez.