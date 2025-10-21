Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı!

- Güncelleme:
Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı!
Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ise 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid arasında oynanacak.

Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi belli oldu! Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Arsenal iki maç sonunda 6 puanla 5. sırada yer alıyor. İngiliz ekibi bir önceki hafta Olympiakos’u 2-0 mağlup ederek gruptaki iddiasını güçlendirmişti.

Atletico Madrid ise ilk maçında mağlup olurken ikinci haftada Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle moral buldu. Grubun 10. sırasında bulunan Atletico, Arsenal deplasmanından puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı! - 1. Resim

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde oynanacak Arsenal - Atletico Madrid karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dev maç bu akşam Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı! - 2. Resim

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa’nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele 21 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maçın ev sahibi Arsenal, Londra’daki Emirates Stadyumu’nda taraftarı önüne çıkacak.

Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı! - 3. Resim

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Arsenal - Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Tabii Spor üyeliği olan izleyiciler maçı anlık takip edebilecek.

Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Muhtemel maç kadrosu açıklandı! - 4. Resim

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL MAÇ KADROSU

Arsenal: David Raya, Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, David Hancko, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alex Baena, Alexander Sørloth, Julian Álvarez

Kaynak: Türkiye Gazetesi

