Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A
Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! İtalya Serie A’da 7. haftanın en merak edilen karşılaşmalarından biri Cremonese ile Udinese arasında oynanacak.

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazanmış durumda. Udinese ise son beş haftada aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile ligde 13. sırada bulunuyor. Deplasmanda puan kazanmak isteyen Udinese, kötü seriye son verip moral depolamak istiyor. 

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A - 1. Resim

CREMONESE-UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Cremonese-Udinese maçı S Sport 2, Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta orta hakem olarak M. Fabbri görev alacak. Yardımcı hakemler C. Barone ve S. Biffi, dördüncü hakem A. Zanotti ve AVAR V. Marini olacak.

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A - 2. Resim

CREMONESE-UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Cremonese-Udinese maçı 20 Ekim 2025 Pazartesi günü Stadio Giovanni Zini’de saat 21.45’te başlayacak. 

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A - 3. Resim

CREMONESE-UDİNESE MUHTEMEL 11

Cremonese: Audero, Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Vázquez, Sanabria

Udinese: Aguerd, Becao, Udogie, Perez, Makengo, Walace, Pussetto, Soppy, Beto, Okaka, Arslanovski

Cremonese-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A - 4. Resim

KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Ev sahibi Cremonese’de Michele Collocolo, uyluk kası gerilmesi nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Udinese’de ise Thomas Kristensen kasık ve leğen kemiği sakatlığı, Iker Bravo Solanilla ise milli görev nedeniyle kadroda yer alamayacak.

