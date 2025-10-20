Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da tekstil satan iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu!

Adana'da tekstil satan iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu!

Adana'da tekstil ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Adana'da tekstil malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde aniden yangın çıktı.

Adana'da tekstil satan iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu! - 1. Resim

Yangın kısa sürede iş yerini kapladı. Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İş yerinde soğutma çalışmasa devam ederken maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili inceleme başlattı.

