Ankaralı miniklerden "Belediye ne iş yapar" sorusuna sürpriz cevap! Başkan kahkahaya boğuldu

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki bir anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Sınıf ortamında yapılan kısa sohbet renkli anlara sahne olurken, Ercan'ın çocuklara yönelttiği bir soruya aldığı cevap hem güldürdü hem düşündürdü.

"BELEDİYE SUYU KESER"

Ziyareti sırasında miniklerle samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Ercan, çocuklara "Belediye ne iş yapar? Fikriniz var mı acaba?" sorusunu yöneltti. Çocuklardan birinin "Suyu keser" şeklindeki cevabı üzerine sınıfta neşeli anlar yaşandı. Cevap karşısında önce şaşıran, ardından gülümseyen Ercan, "Bu çok popüler bir cevap oldu. Suyu keser... Maalesef öyle durumlar da var yani" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI

Daha sonra çocuklara belediyenin görevlerini anlatan Başkan Ercan, "Belediye yolları yapar, kaldırımları yapar, çocukların oynadığı parkları yapar, temizlik yapar..." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ercan, çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler vererek anaokulundan ayrıldı.

Başkan Ercan bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken, video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.