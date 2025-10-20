Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankaralı miniklerden "Belediye ne iş yapar" sorusuna sürpriz cevap! Başkan kahkahaya boğuldu

Ankaralı miniklerden "Belediye ne iş yapar" sorusuna sürpriz cevap! Başkan kahkahaya boğuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, anaokulu ziyaretinde çocuklarla bir araya geldi. Ercan'ın "Belediye ne iş yapar?" sorusuna bir öğrencinin verdiği sürpriz cevap hem güldürdü hem düşündürdü.

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki bir anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Sınıf ortamında yapılan kısa sohbet renkli anlara sahne olurken, Ercan'ın çocuklara yönelttiği bir soruya aldığı cevap hem güldürdü hem düşündürdü.

"BELEDİYE SUYU KESER"

Ziyareti sırasında miniklerle samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Ercan, çocuklara "Belediye ne iş yapar? Fikriniz var mı acaba?" sorusunu yöneltti. Çocuklardan birinin "Suyu keser" şeklindeki cevabı üzerine sınıfta neşeli anlar yaşandı. Cevap karşısında önce şaşıran, ardından gülümseyen Ercan, "Bu çok popüler bir cevap oldu. Suyu keser... Maalesef öyle durumlar da var yani" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI

Daha sonra çocuklara belediyenin görevlerini anlatan Başkan Ercan, "Belediye yolları yapar, kaldırımları yapar, çocukların oynadığı parkları yapar, temizlik yapar..." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ercan, çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler vererek anaokulundan ayrıldı.

Başkan Ercan bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken, video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Michael Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakemlik kariyeri merak konusu oldu!Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım - GündemMetrodaki 'çarşaflı erkeğe' tepki üstüne tepki yağdı!Şanlıurfa'da acı olay! 1,5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken iş makinesinin altında kaldı - GündemAcı olay: 1,5 yaşındaki çocuk, iş makinesinin altında kaldı19 yaşında lösemiye yenik düştü! Yasemin Nenni’nin son şarkısı yürekleri yaktı - GündemYasemin'in veda şarkısı yürekleri yaktıAK Parti Sözcüsü Çelik: CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi - Gündem"CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi"Yerlikaya'dan polise "düşman" denilmesine sert tepki: Kimse bu alçaklığa cüret edemez! - Gündem"Kimse bu alçaklığa cüret edemez!"AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye 'Kıbrıs' tepkisi - GündemAK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye 'Kıbrıs' tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...