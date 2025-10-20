Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım

Ankara'da çarşaf giyerek metroda dolaşan şüpheli, cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde, "Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ankara'da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda çarşafla dolaşan U.C.G.'nin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, şahsın erkek olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine metro istasyonunda güvenlik önlemleri artırılırken ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi takip etti. Tespit edilen U.C.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli buradaki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

"ÇARŞAFI YAĞMURLUK GİBİ ÜZERİME GEÇİRDİM"

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren U.C.G., cadılar bayramı partisine katılmak için kostüm almaya Ulus'a gittiğini ifade ederek, "Bir dükkandan çarşaf bularak aldım. Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim. Buradan metroya binip ODTÜ durağında indim. A1 kapısından geçerek Fizik Bölümü'ne kadar gittim. Orada çarşafı çıkartıp poşete koydum sonra yurda geçtim. Sonra parti vakti çarşafı yağmurluk gibi üzerime geçirip metroya binerek Kızılay durağında indim. Tunalı'da bulunan mekana da yürüyerek gittim. Metroda bulunduğum esnada ve dışarıda yürüdüğüm esnada sürekli kafam ve yüzüm açıktı. Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı kafamı da kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

"TAKİPÇİ KAZANIRIM DİYE PAYLAŞTIM"

Yarışma esnasında kendisinin videosunu çektiklerinden bahseden şüpheli U.C.G., "Ben de bu videoyu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşmamın herhangi bir amacı yoktur. Biz günlük yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Hayatımda ilk defa sahneye çıktığım için takipçi kazanırım diye videoyu paylaştım. Bu videonun suç unsuru içerdiğini bilmiyordum. Videoyu hemen sildim. Çok pişmanım" diye ifade verdi.

"BU ŞEKİLDE YORUMLANACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Video için pişmanlığını dile getiren U.C.G., "Ben bu videonun bu şekilde yorumlanacağını bilsem kesinlikle paylaşmazdım. Herhangi bir kastım yoktur. Ulus'ta metroda bazı kesimlerin beni süzdüğünü, bazı kesimlerin de yargılayıcı şekilde baktığını gördüm. Kapalı kadınlara bu şekilde yargılayıcı bakan kişileri de eleştirdim. Aksine o kadınların yaşadığı zorluğu da sosyal medya hesabımdan paylaştım" dedi.

Şüpheli U.C.G., ifadesinin ardından adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.