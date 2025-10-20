Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım

Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki &#039;çarşaflı erkeğin&#039; ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da metroda çarşaf giyen erkek şüphelinin gözaltına alınmasının ardından ifadeleri ortaya çıktı. Sosyal deney yaptığını belirten şüpheli, "Hayatımda ilk defa sahneye çıktığım için takipçi kazanırım diye videoyu paylaştım. Bu videonun suç unsuru içerdiğini bilmiyordum. Videoyu hemen sildim. Çok pişmanım" dedi.

Ankara'da çarşaf giyerek metroda dolaşan şüpheli, cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde, "Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim" şeklinde konuştu. 

Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım - 1. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI 

Ankara'da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda çarşafla dolaşan U.C.G.'nin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, şahsın erkek olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine metro istasyonunda güvenlik önlemleri artırılırken ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi takip etti. Tespit edilen U.C.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli buradaki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım - 2. Resim

"ÇARŞAFI YAĞMURLUK GİBİ ÜZERİME GEÇİRDİM"

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren U.C.G., cadılar bayramı partisine katılmak için kostüm almaya Ulus'a gittiğini ifade ederek, "Bir dükkandan çarşaf bularak aldım. Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim. Buradan metroya binip ODTÜ durağında indim. A1 kapısından geçerek Fizik Bölümü'ne kadar gittim. Orada çarşafı çıkartıp poşete koydum sonra yurda geçtim. Sonra parti vakti çarşafı yağmurluk gibi üzerime geçirip metroya binerek Kızılay durağında indim. Tunalı'da bulunan mekana da yürüyerek gittim. Metroda bulunduğum esnada ve dışarıda yürüdüğüm esnada sürekli kafam ve yüzüm açıktı. Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı kafamı da kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanım - 3. Resim

"TAKİPÇİ KAZANIRIM DİYE PAYLAŞTIM"

Yarışma esnasında kendisinin videosunu çektiklerinden bahseden şüpheli U.C.G., "Ben de bu videoyu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşmamın herhangi bir amacı yoktur. Biz günlük yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Hayatımda ilk defa sahneye çıktığım için takipçi kazanırım diye videoyu paylaştım. Bu videonun suç unsuru içerdiğini bilmiyordum. Videoyu hemen sildim. Çok pişmanım" diye ifade verdi.

"BU ŞEKİLDE YORUMLANACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Video için pişmanlığını dile getiren U.C.G., "Ben bu videonun bu şekilde yorumlanacağını bilsem kesinlikle paylaşmazdım. Herhangi bir kastım yoktur. Ulus'ta metroda bazı kesimlerin beni süzdüğünü, bazı kesimlerin de yargılayıcı şekilde baktığını gördüm. Kapalı kadınlara bu şekilde yargılayıcı bakan kişileri de eleştirdim. Aksine o kadınların yaşadığı zorluğu da sosyal medya hesabımdan paylaştım" dedi.
Şüpheli U.C.G., ifadesinin ardından adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankaralı miniklerden "Belediye ne iş yapar" sorusuna sürpriz cevap! Başkan kahkahaya boğulduİran lideri Hamaney'den Trump'a nükleer rest! "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankaralı miniklerden "Belediye ne iş yapar" sorusuna sürpriz cevap! Başkan kahkahaya boğuldu - GündemÇocuklardan "Belediye ne iş yapar" sorusuna sürpriz cevapŞanlıurfa'da acı olay! 1,5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken iş makinesinin altında kaldı - GündemAcı olay: 1,5 yaşındaki çocuk, iş makinesinin altında kaldı19 yaşında lösemiye yenik düştü! Yasemin Nenni’nin son şarkısı yürekleri yaktı - GündemYasemin'in veda şarkısı yürekleri yaktıAK Parti Sözcüsü Çelik: CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi - Gündem"CHP artık 'husumet üretim merkezi' haline geldi"Yerlikaya'dan polise "düşman" denilmesine sert tepki: Kimse bu alçaklığa cüret edemez! - Gündem"Kimse bu alçaklığa cüret edemez!"AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye 'Kıbrıs' tepkisi - GündemAK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye 'Kıbrıs' tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...