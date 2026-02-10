İhlas Haber Ajansı
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Cenazeyi davul zurnayla uğurladılar
Mersin’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın cenazesi, bekar olduğu gerekçesiyle düğün gibi davul zurna çalınarak uğurlandı.
Tarsus'ta tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Mikail Lafatan hastanede hayatını kaybederken, bekar olması nedeniyle cenazesi davul zurnayla "düğün gibi" uğurlandı.
- 27 yaşındaki Mikail Lafatan, motosiklet kazasında ağır yaralandı.
- Hastaneye kaldırılan Lafatan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Bekar olması nedeniyle cenazesi, davul ve zurna eşliğinde "düğün gibi" uğurlandı.
Dün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi Demirkapı mevkiinde, tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Hastanede ameliyata alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenazeyi yapılan işlemlerin ardından ailesi teslim aldı.
DAVUL ZURNAYLA UĞURLADILAR
Cenaze aracıyla getirilen genç adamın naaşı önce evine götürüldü. Buradan itibaren davul zurna çalınmaya başlandı. Tarsus Güney Mezarlığı'na davul ve zurna eşliğinde götürülen cenaze defnedildi.
Hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın bekar olması nedeniyle cenazesinin düğün gibi uğurlandığı ifade edildi.
