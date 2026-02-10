Mersin’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın cenazesi, bekar olduğu gerekçesiyle düğün gibi davul zurna çalınarak uğurlandı.

Dün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi Demirkapı mevkiinde, tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede ameliyata alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenazeyi yapılan işlemlerin ardından ailesi teslim aldı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Cenazeyi davul zurnayla uğurladılar

DAVUL ZURNAYLA UĞURLADILAR

Cenaze aracıyla getirilen genç adamın naaşı önce evine götürüldü. Buradan itibaren davul zurna çalınmaya başlandı. Tarsus Güney Mezarlığı'na davul ve zurna eşliğinde götürülen cenaze defnedildi.

Hayatını kaybeden Mikail Lafatan'ın bekar olması nedeniyle cenazesinin düğün gibi uğurlandığı ifade edildi.

