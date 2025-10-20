Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck üretti

Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck üretti

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tesla'nın ünlü modeli Cybertruck'tan esinlenen Rüştü Bal, 75 bin liralık bütçesiyle hurda malzemeleri değerlendirerek kendi elektrikli pick-up'ını üretti.

Denizli'de yaşayan Rüştü Bal, Tesla'nın dünyaca ünlü modeli Cybertruck’tan ilham alarak kendi elektrikli pick-up aracını yaptı. Aracı 75 bin TL bütçeyle ve hurda malzemeleri geri dönüştürerek kendi evinin bahçesinde geliştiren Bal, Elon Musk'a adeta 'yerli rakip' çıktı.

Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck üretti - 1. Resim

3-4 SAATTE ŞARJ OLUYOR

Boş vakitlerinde tasarımını adım adım geliştiren Bal, "Tesla'nın Cybertruck videolarını izleyerek esinlendim. Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm" dedi.

"Aracımız fren yapılırken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen şarj ediliyor" diyen Bal, "Ayrıca, tek kişilik bir araç ve sandalyeden elektrikli bisikleti de, boş zamanlarımda uğraşa uğraşa yaptım, şimdilik işimizi görüyor" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck üretti - 2. Resim

TAMAMEN YERLİ MALZEMELER KULLANDI

Aracın gövdesi sac levhalardan, elektrik sistemi ise tamamen yerli ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck üretti - 3. Resim

Elon Musk'a yerli rakip! 75 bin TL'ye Cybertruck üretti - 4. Resim

