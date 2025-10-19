Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tur midibüsü şarampole yuvarlandı! Denizli'deki kazada ölü ve yaralılar var 

Tur midibüsü şarampole yuvarlandı! Denizli'deki kazada ölü ve yaralılar var 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tur midibüsü şarampole yuvarlandı! Denizli&#039;deki kazada ölü ve yaralılar var 
Kaza, Ölüm, Yaralı, Denizli, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İzmir'den Buldan'a ziyarete gelen tur midibüsünün, dönüş yolunda şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

C.U. (49) yönetimindeki 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Güldane Altınova'nın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

Tur midibüsü şarampole yuvarlandı! Denizli'deki kazada ölü ve yaralılar var  - 1. Resim

2 ÖLÜ 32 YARALI 

Kazada sürücü ve midibüsteki 6'sı ağır 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

Öte yandan Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç olay yerinde incelemelerde bulunup yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Aile Kart nedir, nasıl alınır? Sosyal yardım ödemeleri sil baştan!Güney Kore sınırında hareketlilik! Kuzey Kore askeri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş adamına lüks aracında silahlı saldırı! Olay yerinde hayatını kaybetti - 3. Sayfaİş adamına lüks aracında silahlı saldırı!Markete sığınarak kurtuldu! 65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı - 3. Sayfa65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi - 3. Sayfa13 yaşındaki Buse’den haber yok!Firari katil, uzman çavuşu öldürüp önüne gelene kurşun yağdırdı! Balıkesir'deki kabus gecesinin detayları ortaya çıktı - 3. SayfaKabus gecesinin detayları ortaya çıktı!Zonguldak'ta hastaneyi alarma geçiren olay! 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gitti, ölü doğum yaptı - 3. Sayfa16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gitti, ölü doğum yaptıKastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi - 3. Sayfa7 kişilik aile mantardan zehirlendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...