Denizli'de okul müdürü silahlı saldırıya uğradı!

Denizli'de okul müdürü silahlı saldırıya uğradı!

Denizli'de bir ilkokulda müdür olan F.Ö. kantin çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Müdür hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlının peşine takıldı.

Olay Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ilkokulun müdürü olan F.Ö. otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

MÜDÜR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

