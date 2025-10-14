Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de çocuk kavgası faciayı getirdi! Babalar birbirine girdi, bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de korkunç bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde mahallede oyun oynayan çocukların kavgasına babaları da dahil oldu. Önceden husumetli olduğu belirtilen babalardan biri diğerini vurdu, vurulan emekli astsubay hayatını kaybetti.

Korkunç olay Çanakkale'de, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Çanakkale'de çocuk kavgası faciayı getirdi! Babalar birbirine girdi, bir kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ÇOCUKLARIN KAVGASI BABALARIN HUSUMETİNİ ALEVLENDİRDİ

Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.’nin çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi. C.B., komşusu G.Y. ile apartmanın önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanındaki tabanca ile G.Y.'yi sırtından vurdu.

Çanakkale'de çocuk kavgası faciayı getirdi! Babalar birbirine girdi, bir kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

EMEKLİ ASTSUBAY HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede G.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli C.B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

