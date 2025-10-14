Hakan Çakır cinayetinde iddianame tamam! İşte caniler için istenen ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (22) çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede, 10 Ağustos saat 01.00 sıralarında evine giden Çakır'ın kardeşi M.N.Ç. ile annesi S.Ö'nün, yolu kapattıkları gerekçesiyle sanıklar Umut Kılınç ve Ahmet Emir Zeynal'dan çekilmelerini istedikleri ardından şahısların yol verdikten sonra laf atmaları üzerine tartışma yaşandığı anlatıldı. M.N.Ç'nin, abisi maktul Hakan Çakır'ı aradığı ve Çakır'ın olay yerine gelerek müdahale ettiği belirtilen iddianamede, kavgaya Çakır'ın abisi H.C.Ç, babası Ş.Ç ve arkadaşı E.D'nin de dahil olduğu ifade edildi.

İddianamede maktul Hakan Çakır'ın H.C.Ç., Ş.Ç., E.D. ve S.Ö.'nün yakaladıkları sanık Umut Kılınç'ı polise teslim etmek için olay yerinde bekledikleri sırada, Zeynal'ın kardeşleri B.S.Z, T.Y.Z. ve babası Cemal Zeynal'la olay yerine geldiği anlatıldı. Sanıkların Çakır ve beraberindekilere bıçakla saldırdıkları kavgada, Hakan Çakır'ın aldığı bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı.

"YANIMIZDA ÇİVİLİ SOPA VARDI"

İddianamede ifadesine yer verilen suça sürüklenen çocuk T.Y.Z, "Yaralanan ve hayatını kaybedenleri tanımıyorum. Abim Ahmet Emir Zeynal'ın araması üzerine olay yerine geldim. Olay yerine giderken yanımızda çivili sopa vardı. Ailemi korumak amacıyla bir dükkana giderek siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım. Çivili sopayı ise bir bahçeye attım. Ben gittiğimde kavga bitmişti. Babamı yaralı görünce bıçağı kullanmadım, attım. Suçlamaları kabul etmiyorum" iddialarında bulundu.

Sanık B.S.Z. ise ifadesinde olay günü T.Y.Z.'nin arayarak kavga çıktığını söylemesi üzerine babasıyla beraber dışarı çıktıklarını anlattı.

"BİRER TANE SOPA ALIP GİTTİK"

Olay yeriyle evinin arasının 100-200 metre civarında olduğunu ifade eden B.S.Z., "Olay yerine gitmeden önce çivili sopa aldım. Çivili sopayı yerde buldum. Daha doğrusu ayrı ayrı birer tane sopa aldık. Ben, sopada çivi olduğunu görmedim. Oraya gittiğimde 6-7 kişi abimi sopalarla dövüyorlardı. Ayırmaya gittim, benim de kafama sopa ile vurdular" beyanına yer verdi.

Arbede sırasında sopa ile yaralandığını ifade eden B.S.Z., ayırmak için olay yerinde bulunduğunu ve kimseye vurmadığını söyleyerek, "Bu olaylar sırasında bıçağın kimde olduğunu görmedim. Karşı tarafa bıçakla kimin vurduğunu görmedim" dedi.

'YARALAMALAR ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE' BULUNDU

İddianamede adli tıp kurumundan alınan otopsi raporuna da yer verildi. Maktul Hakan Çakır'ın vücudunda iki kesici, delici alet yarası tespit edildiği, dış muayenede tarif edilen her iki yaranın ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç'ın maktul Hakan Çakır'a yönelik, "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "kadına karşı basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından sırasıyla 45 yıl 9 ay, 40 yıl 6 ay ve 42 yıl 6 aya kadar hapisle çarptırılmaları talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z.'nin hakkındaysa "silahla basit yaralama", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 41 yıl hapis cezasına, T.Y.Z'nin ise aynı suçlamalardan 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması istendi. Hazırlanan iddianame kabul edildi.